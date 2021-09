Consip, Tiziano Renzi rinviato a giudizio per traffico di influenze (Di lunedì 27 settembre 2021) Tiziano Renzi, padre dell’ex premier e ora leader di Italia Viva Matteo, andrà a processo per l’accusa di traffico di influenze illecite nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta Consip. Il gup di Roma Annalisa Marzano insieme a Tiziano Renzi ha rinviato a giudizio per lo stesso reato l’ex parlamentare Italo Bocchino e gli imprenditori Carlo Russo e Alfredo Romeo. Per loro l’udienza è stata fissata per il 16 novembre. Renzi ‘senior’ è stato prosciolto invece dall’accusa di turbativa d’asta e da un altro episodio di traffico di influenze. In rito abbreviato invece, il gup ha condannato a un anno l’ex senatore Denis Verdini, l’imprenditore Ezio Bigotti e l’ex parlamentare Ignazio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021), padre dell’ex premier e ora leader di Italia Viva Matteo, andrà a processo per l’accusa didiillecite nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta. Il gup di Roma Annalisa Marzano insieme ahaper lo stesso reato l’ex parlamentare Italo Bocchino e gli imprenditori Carlo Russo e Alfredo Romeo. Per loro l’udienza è stata fissata per il 16 novembre.‘senior’ è stato prosciolto invece dall’accusa di turbativa d’asta e da un altro episodio didi. In rito abbreviato invece, il gup ha condannato a un anno l’ex senatore Denis Verdini, l’imprenditore Ezio Bigotti e l’ex parlamentare Ignazio ...

