Consip, Tiziano Renzi rinviato a giudizio insieme ad altre tre persone. Verdini condannato con rito abbreviato (Di lunedì 27 settembre 2021) Caso Consip, c'è un nuovo capitolo: il giudice per l'udienza preliminare ha rinviato a giudizio Tiziano Renzi, padre del senatore e segretario di Italia Viva Matteo Renzi e altre tre persone. Nella stessa udienza è stato anche decisa la condanna in rito abbreviato ad un anno per Denis Verdini ed altre due persone. Consip: Tiziano Renzi rinviato a giudizio Tiziano Renzi è stato rinviato a giudizio in merito al caso Consip con l'accusa di "Traffico di influenze".

