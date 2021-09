Consip, il padre di Renzi rinviato a giudizio per traffico di influenze. Con lui anche l’ex An Bocchino e l’imprenditore Romeo. Il processo inizierà il 16 novembre (Di lunedì 27 settembre 2021) Tiziano Renzi, padre dell’ex presidente del Consiglio e leader di Italia via Matteo, è stato rinviato a giudizio nell’ambito per uno dei filoni dell’indagine Consip. Nei suoi confronti l’accusa è di traffico di influenze illecito. Lo ha deciso il gup del tribunale di Roma. Insieme a Renzi andranno a processo, per lo stesso reato, anche altri imputati, tra i quali l’ex parlamentare di An, Italo Bocchino, l’imprenditore di Scandicci Carlo Russo e l’imprenditore Alfredo Romeo. Tiziano Renzi è stato, invece, prosciolto dall’accusa di turbativa d’asta e da un altro episodio di traffico di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 settembre 2021) Tizianodelpresidente del Consiglio e leader di Italia via Matteo, è statonell’ambito per uno dei filoni dell’indagine. Nei suoi confronti l’accusa è didiillecito. Lo ha deciso il gup del tribunale di Roma. Insieme aandranno a, per lo stesso reato,altri imputati, tra i qualiparlamentare di An, Italodi Scandicci Carlo Russo eAlfredo. Tizianoè stato, invece, prosciolto dall’accusa di turbativa d’asta e da un altro episodio didi ...

