Conferenza stampa de Vrij: «Giochiamo molto alti, dobbiamo trovare equilibrio» (Di lunedì 27 settembre 2021) Conferenza stampa de Vrij: le parole del difensore dell’Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk Stefan de Vrij parla in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI COSA È CAMBIATO DA CONTE – «Tanti concetti sono rimasti uguali, così come il modulo. E’ una cosa che non vale solo per la difesa, ma per tutta la squadra. Ora proponiamo un calcio offensivo, pressiamo alto, creiamo tante occasioni… Forse dobbiamo trovare ancora un po’ di equilibrio, ma queste sono le cose cambiate». INZAGHI ALLA LAZIO – «Mi sono trovato bene alla Lazio e sono felice che ora sia venuto qua. Anche all’Inter mi trovo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021)de: le parole del difensore dell’Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk Stefan deparla inalla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE PAROLE INTEGRALI COSA È CAMBIATO DA CONTE – «Tanti concetti sono rimasti uguali, così come il modulo. E’ una cosa che non vale solo per la difesa, ma per tutta la squadra. Ora proponiamo un calcio offensivo, pressiamo alto, creiamo tante occasioni… Forseancora un po’ di, ma queste sono le cose cambiate». INZAGHI ALLA LAZIO – «Mi sono trovato bene alla Lazio e sono felice che ora sia venuto qua. Anche all’Inter mi trovo ...

