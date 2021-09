Concorso Stem | sono delusa | anche gli abilitati della A028 dovevano inserirsi in prima fascia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Stem

Orizzonte Scuola

E rischiano di venire del tutto abbandonati qualora venissero effettivamente banditi ulteriori concorsi per le stesse classi di. Si fa presente che attualmente parecchie cattedre delle ...Si tratterà, in prevalenza, di posti per classi diparticolarmente richieste come quelle". Il punto sui posti disponibili Quale panoramica dei posti? Il professore Ficara fa il punto: '...Entro dicembre 2021 è prevista la prova scritta del concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado: cosa cambia?I chiarimenti dell'esperto Lucio Ficara sulle nuove opportunità del concorso straordinario docenti. RIVEDI LA DIRETTA ...