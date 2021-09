Concerto per Kevin, pianista morto in moto a 19 anni: “Suonerò il suo amato Chopin” (Di lunedì 27 settembre 2021) Villongo. Kevin Mecca rivivrà attraverso la musica, la sua musica, quella che tanto amava. Il 19enne promessa del pianoforte si è spento venerdì 20 agosto, poco dopo l’alba di una mattina di piena estate, in un incidente in moto di ritorno da Foresto Sparso, dove aveva passato la notte a casa di amici per una festa. La comunità di Villongo ha deciso di ricordarlo, domenica 3 ottobre, con un Concerto in sua memoria al Cineteatro Isola. A esibirsi saranno gli insegnanti dell’Accademia Euterpe di Sarnico, nella quale il giovane villonghese studiava pianoforte: al violino il maestro Silvia Muscarà, al canto i maestri Eugenio Smonini e Fabio Marques. Al pianoforte il maestro Elena Masnaghetti, l’insegnante di Kevin, che a distanza di un mese non riesce a rassegnarsi. “È un colpo che non smaltirò mai. Una tragedia. Queste ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 settembre 2021) Villongo.Mecca rivivrà attraverso la musica, la sua musica, quella che tanto amava. Il 19enne promessa del pianoforte si è spento venerdì 20 agosto, poco dopo l’alba di una mattina di piena estate, in un incidente indi ritorno da Foresto Sparso, dove aveva passato la notte a casa di amici per una festa. La comunità di Villongo ha deciso di ricordarlo, domenica 3 ottobre, con unin sua memoria al Cineteatro Isola. A esibirsi saranno gli insegnanti dell’Accademia Euterpe di Sarnico, nella quale il giovane villonghese studiava pianoforte: al violino il maestro Silvia Muscarà, al canto i maestri Eugenio Smonini e Fabio Marques. Al pianoforte il maestro Elena Masnaghetti, l’insegnante di, che a distanza di un mese non riesce a rassegnarsi. “È un colpo che non smaltirò mai. Una tragedia. Queste ...

