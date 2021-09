Conceicao elogia il Liverpool | ecco le sue parole

Leggi su rompipallone

Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro ildi Klopp,ndo i reds.le sue: "Affronteremo un avversario che per me, in alcuni momenti della partita, è la squadra più forte del mondo. Sta a noi contrastare la sua forza e mettere in luce le debolezze. Loro favoriti? In teoria sì, ma quando la palla comincia a rotolare è un'altra storia. La responsabilità è sempre alta, abbiamo sempre grande pressione e giochiamo sempre per vincere".