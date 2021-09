Con le Agorà vogliamo costruire un nuovo centrosinistra popolare di Nicola Oddati

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 settembre 2021) È stata data una certa enfasi alla scelta, in realtà maturata già mesi fa, di Articolo 1 di partecipare alledemocratiche promosse dal Pd, scelta vista un po’ sbrigativamente come propedeutica ad una fusione o a un ingresso di Articolo Uno nel Pd. È un fatto positivo che Articolo Uno abbia deciso di utilizzare lo strumento delledemocratiche. Così come ha fatto Demos e stanno facendo tante esperienze associative nazionali e locali. Tuttavia è importante chiarire che allenon sono previste partecipazioni o organizzazioni collettive. Ognuno partecipa individualmente e conta per sé, che sia un militante del Pd o un non iscritto, un parlamentare o ministro o un simpatizzante. Le abbiamo volute concepire così: senza alcuna gerarchia. Luoghi aperti di discussione circolare nei quali contano le idee, le proposte. Non hanno ...