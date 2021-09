"Con la riforma Cartabia si chiude pagina buia. Ora via i magistrati dai ministeri" (Di lunedì 27 settembre 2021) Il suo secondo biennio da presidente dell’Unione camere penali italiane è appena iniziato e Giandomenico Caiazza - confermato per acclamazione leader degli avvocati penalisti italiani - ha chiare quali dovranno essere le battaglie dell’avvocatura nel prossimo futuro. Battaglie che non saranno certamente condivise da tutti, ma che - dice ad Huffpost - ritiene indispensabili per cancellare “lo squilibrio tra poteri dello stato”. E così il nuovo biennio da numero uno delle camere penali inizia con tre proposte di legge d’iniziativa popolare, tutte indirizzate alle toghe: la prima è volta a togliere i magistrati fuori ruolo dai ministeri, la seconda a cambiare le regole per la valutazione professionale dei delle toghe e la terza a riformare i consigli giudiziari, organi istituiti in ogni distretto di corte d’Appello, che hanno come ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Il suo secondo biennio da presidente dell’Unione camere penali italiane è appena iniziato e Giandomenico Caiazza - confermato per acclamazione leader degli avvocati penalisti italiani - ha chiare quali dovranno essere le battaglie dell’avvocatura nel prossimo futuro. Battaglie che non saranno certamente condivise da tutti, ma che - dice ad Huffpost - ritiene indispensabili per cancellare “lo squilibrio tra poteri dello stato”. E così il nuovo biennio da numero uno delle camere penali inizia con tre proposte di legge d’iniziativa popolare, tutte indirizzate alle toghe: la prima è volta a togliere ifuori ruolo dai, la seconda a cambiare le regole per la valutazione professionale dei delle toghe e la terza are i consigli giudiziari, organi istituiti in ogni distretto di corte d’Appello, che hanno come ...

