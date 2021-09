Con i tanti Comuni prossimi al voto, abbiamo scoperto la figura del candidato social. (Di lunedì 27 settembre 2021) Specialmente in città come Roma, Milano e Napoli, la corsa alle liste ha favorito l'accesso alle candidature di ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021) Specialmente in città come Roma, Milano e Napoli, la corsa alle liste ha favorito l'accesso alle candidature di ...

Advertising

matteosalvinimi : Nella stessa zona dove la Lega con tanti bolognesi ha denunciato criminalità e degrado, ora avviene l’ennesimo epis… - borghi_claudio : ... nel frattempo mettiamo per un momento davvero la testa sulle amministrative. Capisco che ci sono tanti scontent… - matteorenzi : Ieri in piazza a Brolo (Messina) col bravo sindaco Pippo Laccoto e con tanti cittadini. Selfie, sorrisi, discussion… - Antonio30410203 : RT @Micol_Manzo: 'Continuiamo a non capire cosa accada intorno a noi, nonostante abbiamo tanti mezzi con cui informarci.' Micol Manzo #b… - RaffaeleDiPaol4 : RT @ilSalvagenteit: Quanti pesticidi si trovano in una mela? E quante micotossine? Come sono stati spesi i (tanti) soldi della Pac? Domani… -