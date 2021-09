Comunali a Caserta: i big del Pd in campo per sostenere Carlo Marino (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDirigenti nazionali e parlamentari del Pd a Caserta per sostenere il candidato sindaco Carlo Marino, per quella che è stata presentata come una sfida “politica e ideologica” alla Lega, per la prima volta presente a Caserta con il candidato Gianpiero Zinzi. L’occasione è stato il confronto dal titolo “Caserta 2021-2026. Le politiche europee per lo sviluppo della città”, organizzato nei locali di Forum Caserta in via Bosco. Ha sintetizzato il pensiero comune l’europarlamentare del Pd Pina Picierno: “Non permetteremo che Caserta diventi l’avamposto politico per la conquista del Mezzogiorno da parte della Lega, votare Zinzi significa votare Lega Nord, ovvero coloro che si sono caratterizzati per il tentato furto di risorse ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDirigenti nazionali e parlamentari del Pd aperil candidato sindaco, per quella che è stata presentata come una sfida “politica e ideologica” alla Lega, per la prima volta presente acon il candidato Gianpiero Zinzi. L’occasione è stato il confronto dal titolo “2021-2026. Le politiche europee per lo sviluppo della città”, organizzato nei locali di Forumin via Bosco. Ha sintetizzato il pensiero comune l’europarlamentare del Pd Pina Picierno: “Non permetteremo chediventi l’avamposto politico per la conquista del Mezzogiorno da parte della Lega, votare Zinzi significa votare Lega Nord, ovvero coloro che si sono caratterizzati per il tentato furto di risorse ...

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Caserta A Caserta sono sette i candidati sindaco Giovine ha 26 anni ed è stato tra i primi a presentare la candidatura ufficiale alle comunali già nei primi mesi dell'anno; sostenuto da due liste (Caserta Decide e Vivace), arriva dall'esperienza ...

Elezioni Napoli, come si vota: fac - simile scheda e legge elettorale In Campania , per le comunali si voterà anche a Salerno , Benevento e Caserta . leggi anche Elezioni Napoli 2021: data, candidati e sondaggi Elezioni Napoli: la legge elettorale La legge elettorale ...

Comunali a Caserta. Sindaci con Marino, 'filiera' pronta Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Amministrative: Boccia, 'destra nel caos, sono disperati' Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Sanno solo provocare e distruggere. Conoscono solo la politica dell’anti. Anti-europei, anti-green pass, anti-tutto. Non dobbiamo cadere nelle loro provocazioni. Sono disp ...

TEATRO COMUNALE DI CASERTA – Dal 29 ottobre parte la nuova stagione ECCO IL CARTELLONE 16:13:26 CASERTA. Partirà il 29 ottobre prossimo con Laura Morante protagonista dello spettacolo “Io Sarah, Io Tosca” e repliche il 30 e 31 ottobre la stagione 2021/2022 del Teatro Comunale Parravano ...

