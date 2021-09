Complimenti Marco | Mou smaschera il commentatore di Dazn

(Di lunedì 27 settembre 2021) A fine partita lo Special One ha riservato una frecciatina al nuovo opininista Parolo, che aveva gioito con gli ex compagni di squadra per la vittoria nel derby

Advertising

Misellla1 : @campaninimarco Complimenti Marco. Sei una grande persona. - MANUEL_FC1969 : Complimenti Marco ! - _DAGOSPIA_ : LA FRECCIATINA DI MOURINHO A MARCO PAROLO: L’EX CENTROCAMPISTA DELLA LAZIO, ADESSO COMMENTATORE...… - Omar50464149 : RT @jason05_: Mourinho che risponde a Parolo iniziando con un 'Ciao Marco, complimenti a te per la vostra grande vittoria' mi ammazza - DannyDSC1 : @MarcoMo37436232 Complimenti Marco, davvero un grande intervento. -

Ultime Notizie dalla rete : Complimenti Marco

"Ciaoa te e alla squadra per la vostra grande vittoria..." . Sono le parole di José Mourinho rivolte aParolo , ex giocatore della Lazio e adesso nuovo commentatore di Dazn, al ...CitaAurelio; Visco, attenti a inclusione finanziaria . Ialla presidenza italiana del G20 arrivano 'in diretta' al Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, da parte della ...A fine partita lo Special One ha riservato una frecciatina al nuovo opininista Parolo, che aveva gioito con gli ex compagni di squadra per la vittoria nel derby ...Cita Marco Aurelio; Visco, attenti a inclusione finanziaria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 set - I complimenti alla presidenza italiana del G20 arrivano 'in diretta' al Governatore della Ba ...