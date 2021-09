Come sta Michael Blair di Vite al Limite oggi? Ecco cosa fa (Di lunedì 27 settembre 2021) Vi ricordate Michael Blair di Vite al Limite? Ecco Come sta e cosa fa oggi Michael Blair in passato ha partecipato al programma Vite al Limite, in onda su Real Time, per cercare di risolvere i suoi problemi legati al cibo. In trasmissione aveva detto che trascorreva le sue giornate mangiando, quando si è affidato alle tecniche del dottor Younan Nowzaradan pesava 285 chili. L’uomo, sposato e con due figli, da tempo non riusciva ad uscire di casa a causa della sua forte obesità. Iniziò ad essere ossessionato dal cibo quando era molto giovane, dopo che suo padre se ne andò, all’età di sette anni pesava già 50 chili. Ad aggravare la sua situazione una molestia subita quando aveva 11 anni, ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 27 settembre 2021) Vi ricordatedialsta efain passato ha partecipato al programmaal, in onda su Real Time, per cercare di risolvere i suoi problemi legati al cibo. In trasmissione aveva detto che trascorreva le sue giornate mangiando, quando si è affidato alle tecniche del dottor Younan Nowzaradan pesava 285 chili. L’uomo, sposato e con due figli, da tempo non riusciva ad uscire di casa a causa della sua forte obesità. Iniziò ad essere ossessionato dal cibo quando era molto giovane, dopo che suo padre se ne andò, all’età di sette anni pesava già 50 chili. Ad aggravare la sua situazione una molestia subita quando aveva 11 anni, ...

Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? “Io ho allenato calciatori forti, ma un calciatore potenzialmente forte come Felipe Anderson raramente l’h… - Mov5Stelle : Tutto il mondo, in questo momento, sta parlando di transizione ecologica e di temi sociali come il salario minimo,… - MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - Santippe11 : @Ateodemocratico Come mai non si vede chi sta sul palco a pallonaro - nina_quino40 : RT @BlackMagicEx5S: ++ RAGGI CAPUT MUNDI++ Vi siete accorti che con Virginia si sta riqualificando il Nodo stazione Triburtina come area st… -