Come la GenZ usa TikTok e Instagram per avere consulenze finanziarie

Negli ultimi tempi e sempre di più i giovani si stanno rivolgendo alle criptovalute, come il bitcoin, per avere un'opportunità di fare soldi in modo veloce e semplice, e imparano su TikTok e Instagram.

La Gen Z e i nuovi investimenti

Come stanno navigando i giovani della Gen Z in queste nuove scelte di investimento? Jessica Menton, giornalista di finanza personale e mercati di Usa Today News, ne ha parlato con la conduttrice Claire Thornton, discutendo sui fattori sociali ed economici che stanno influenzando i giovani investitori durante l'attuale rimbalzo finanziario degli Stati Uniti. Dal loro dialogo è emerso che i giovani si stanno rivolgendo alle criptovalute e ad altri investimenti meno ...

