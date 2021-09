Come il 5G sta cambiando la geopolitica tra Cina e Sud-est asiatico (Di lunedì 27 settembre 2021) Presentazione di progetti sul 5G (Getty Images)La chiamano guerra fredda tecnologica. È uno dei pochi settori nel quale si può rischiare davvero un quantomeno parziale decoupling, il famigerato disaccoppiamento delle economie globali. Ed effettivamente, così Come la tecnologia cinese è sempre più nel mirino degli Stati Uniti e dei loro partner, quella straniera trova sempre meno spazio nella Cina della “doppia circolazione” e della ricerca dell’autosufficienza digitale (e non). All’interno della contesa tech, lo sviluppo delle infrastrutture delle reti 5G occupa di certo una posizione centrale. Cosa succede in Cina La controffensiva lanciata da Washington sui player di Pechino ha da tempo prodotto qualche effetto in Europa (e non solo), compresa l’Italia. Sembra davvero passata un’era geologica dall’incontro privato tra l’allora ... Leggi su wired (Di lunedì 27 settembre 2021) Presentazione di progetti sul 5G (Getty Images)La chiamano guerra fredda tecnologica. È uno dei pochi settori nel quale si può rischiare davvero un quantomeno parziale decoupling, il famigerato disaccoppiamento delle economie globali. Ed effettivamente, cosìla tecnologia cinese è sempre più nel mirino degli Stati Uniti e dei loro partner, quella straniera trova sempre meno spazio nelladella “doppia circolazione” e della ricerca dell’autosufficienza digitale (e non). All’interno della contesa tech, lo sviluppo delle infrastrutture delle reti 5G occupa di certo una posizione centrale. Cosa succede inLa controffensiva lanciata da Washington sui player di Pechino ha da tempo prodotto qualche effetto in Europa (e non solo), compresa l’Italia. Sembra davvero passata un’era geologica dall’incontro privato tra l’allora ...

