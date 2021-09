Come funziona il nuovo ecobonus per comprare auto usate (Di lunedì 27 settembre 2021) automobili sulle autostrade italiane (La Presse – Vince Paolo Gerace)Al via i nuovi eco-incentivi per l’acquisto di automobili usate a basse emissioni, con 40 milioni di euro stanziati dal decreto Sostegni bis e contributi fino a 2000 euro se si rottama un veicolo della stessa categoria. Dalle ore 10 del 28 settembre, i concessionari potranno accedere alla piattaforma dedicata del ministero dello Sviluppo economico e avviare la prenotazione per accedere agli incentivi. Cosa serve per accreditarsi alla piattaforma? I rivenditori e i loro dipendenti potranno effettuare la registrazione per prenotare i contributi sulla piattaforma ecobonus (disponibile a questo link) inserendo la propria partita Iva, il numero Rea (che indica la posizione dell’impresa all’interno del Repertorio economico amministrativo) e ... Leggi su wired (Di lunedì 27 settembre 2021)mobili sullestrade italiane (La Presse – Vince Paolo Gerace)Al via i nuovi eco-incentivi per l’acquisto dimobilia basse emissioni, con 40 milioni di euro stanziati dal decreto Sostegni bis e contributi fino a 2000 euro se si rottama un veicolo della stessa categoria. Dalle ore 10 del 28 settembre, i concessionari potranno accedere alla piattaforma dedicata del ministero dello Sviluppo economico e avviare la prenotazione per accedere agli incentivi. Cosa serve per accreditarsi alla piattaforma? I rivenditori e i loro dipendenti potranno effettuare la registrazione per prenotare i contributi sulla piattaforma(disponibile a questo link) inserendo la propria partita Iva, il numero Rea (che indica la posizione dell’impresa all’interno del Repertorio economico amministrativo) e ...

