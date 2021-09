Come Benzema, meglio di Haaland: dopo un avvio a suon di gol, cambia la valutazione di mercato di Osimhen (Di lunedì 27 settembre 2021) Spettacolare mese di settembre per Victor Osimhen che, a suon di gol, trascina un Napoli spettacolare in tutto e per tutto. 6 reti segnate fino ad ora, 4 in campionato, 2 in Europa League: viaggia al fianco di un certo Karim Benzema ed è meglio di Erling Braut Håland (5) per rendimento al momento. Il Corriere della Sera, nella sua edizione di oggi, è tornato a parlare della sua valutazione di mercato dopo questo avvio di stagione. "Ogni suo tocco di palla è accompagnato dal boato dello stadio. Costringe Godin a fermarlo con un fallo da rigore, Osimhen concede a capitan Insigne il tiro dal dischetto. Si è fatto aspettare per un anno, ma sta ricambiando l’investimento oneroso del club con gli interessi. Quale sia il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 settembre 2021) Spettacolare mese di settembre per Victorche, adi gol, trascina un Napoli spettacolare in tutto e per tutto. 6 reti segnate fino ad ora, 4 in campionato, 2 in Europa League: viaggia al fianco di un certo Karimed èdi Erling Braut Håland (5) per rendimento al momento. Il Corriere della Sera, nella sua edizione di oggi, è tornato a parlare della suadiquestodi stagione. "Ogni suo tocco di palla è accompagnato dal boato dello stadio. Costringe Godin a fermarlo con un fallo da rigore,concede a capitan Insigne il tiro dal dischetto. Si è fatto aspettare per un anno, ma sta rindo l’investimento oneroso del club con gli interessi. Quale sia il ...

