Cologno | Drago tenta il bis | la sfidano un giovane avvocato e un manager d’industria

Leggi su bergamonews

(Di martedì 28 settembre 2021)al Serio. Da un lato la sindaca uscente Chiara, (“Progetto”, sostenuta anche dal Pd) in corsa per il secondo mandato. Dall’altro Marco Picenni (candidato di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e Massimiliano Del Carro (a capo della civica “Concreta”). Nel paese della Bassa è sfida a tre in vista delle elezioni comunali del 3-4 ottobre., 39 anni, insegnante di lettere, punta molto sulla” vivibilità del paese. La qualità delle nostre vite – spiega – passa dalla relazione con gli altri e l’ambiente nel quale viviamo. Per questo daremo grande attenzione ai progetti di trasformazione degli spazi pubblici, per renderli sempre più a misura di persona, di bambino e anziano, come abbiamo cercato di fare nel centro storico”. Chi abita e abiterà il paese? “Lo immaginiamo ...