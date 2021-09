Coca-Cola in Italia vale 870 mln euro e crea oltre 22 mila posti di lavoro (Di lunedì 27 settembre 2021) Coca-Cola si conferma prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande per impatto economico ed occupazionale anche nel 2020: sommando stipendi, contratti di forniture, imposte e contributi fiscali versati, sono oltre 870 milioni di euro (pari allo 0,05% del pil nazionale) le risorse generate in Italia e destinate alle famiglie, alle imprese e allo Stato, ed oltre 22.000 i posti di lavoro creati direttamente e attraverso il suo indotto. Le persone che dipendono dai redditi di lavoro generati (direttamente ed indirettamente) da Coca-Cola sono in totale oltre 50.000. Un risultato non scontato, nel periodo difficile che il Paese ha attraversato, aggravato dalle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021)si conferma prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande per impatto economico ed occupazionale anche nel 2020: sommando stipendi, contratti di forniture, imposte e contributi fiscali versati, sono870 milioni di(pari allo 0,05% del pil nazionale) le risorse generate ine destinate alle famiglie, alle imprese e allo Stato, ed22.000 iditi direttamente e attraverso il suo indotto. Le persone che dipendono dai redditi digenerati (direttamente ed indirettamente) dasono in totale50.000. Un risultato non scontato, nel periodo difficile che il Paese ha attraversato, aggravato dalle ...

