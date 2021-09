Coca-Cola in Campania vale 31 milioni di euro e crea 1200 posti di lavoro (Di lunedì 27 settembre 2021) Anche nel difficile anno della pandemia, Coca-Cola resta la prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande in Italia e conferma il suo impegno per la regione. Coca-Cola si conferma prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande in Italia per impatto economico ed occupazionale anche nel 2020. È quanto emerge dallo studio realizzato Leggi su 2anews (Di lunedì 27 settembre 2021) Anche nel difficile anno della pandemia,resta la prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande in Italia e conferma il suo impegno per la regione.si conferma prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande in Italia per impatto economico ed occupazionale anche nel 2020. È quanto emerge dallo studio realizzato

