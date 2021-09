Claudia Koll da Pierluigi Diaco: «Il Diavolo mi ha stritolata. Presi il crocifisso e lo strinsi, come ne L’Esorcista» (Di lunedì 27 settembre 2021) «Il Diavolo mi ha stritolata». Così Claudia Koll, ospite di Pierluigi Diaco nel programma di Rai2 Ti sento, ha parlato del suo passato in una lunga intervista che andrà in onda domani sera, martedì 28 settembre, in seconda serata. L’attrice sarà la terza ospite di Diaco dopo Leonardo Spinazzola e Lorella Cuccarini, tra i disegni di Andrea Camerini e con dieci suggestioni sonore che evocano storie, personaggi, ricordi ed emozioni. Davanti a vecchie immagini dell’inizio della sua carriera, Claudia Koll ha parlato della donna che è ora e del suo rapporto con la fede: in merito a foto di scena di Così fan tutte, film di Tinto Brass in cui fu protagonista, l’attrice non fa buon viso a cattivo gioco. «Mi danno fastidio queste foto del ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 27 settembre 2021) «Ilmi ha». Così, ospite dinel programma di Rai2 Ti sento, ha parlato del suo passato in una lunga intervista che andrà in onda domani sera, martedì 28 settembre, in seconda serata. L’attrice sarà la terza ospite didopo Leonardo Spinazzola e Lorella Cuccarini, tra i disegni di Andrea Camerini e con dieci suggestioni sonore che evocano storie, personaggi, ricordi ed emozioni. Davanti a vecchie immagini dell’inizio della sua carriera,ha parlato della donna che è ora e del suo rapporto con la fede: in merito a foto di scena di Così fan tutte, film di Tinto Brass in cui fu protagonista, l’attrice non fa buon viso a cattivo gioco. «Mi danno fastidio queste foto del ...

Advertising

Gazzettino : #claudia koll da #pierluigi diaco: «Il Diavolo mi ha stritolata. Presi il crocifisso e lo strinsi, come ne L'Esorc… - Paola7460 : RT @CiaoKarol: La nuova incredibile testimonianza di Claudia Koll: ‘Il Diavolo mi ha stritolata. Ho preso il crocifisso come nel film L’Eso… - antonellodose : Claudia Koll da Pierluigi Diaco: «Il Diavolo mi ha stritolata. Presi il crocifisso e lo strinsi, come ne L'Esorcist… - Corriere : Claudia Koll: «Le foto con Tinto Brass mi danno fastidio, oggi sono un’altra persona» - Corriere : Claudia Koll: «Le foto con Tinto Brass mi danno fastidio, oggi sono un’altra persona» -