Classifica Serie B dopo sei giornate: Pisa in vetta, accorcia il Brescia (Di lunedì 27 settembre 2021) È un Pisa che sfiora l’impresa e che, soprattutto, non perde mai. I nerazzurri sono sempre al comando della cadetteria nonostante il pareggio, prezioso, ottenuto sul campo del Parma. Approfitta del mezzo passo falso dei toscani il Brescia che ribalta l’Ascoli in trasferta (da 2-0 a 2-3) ed accorcia sulla vetta portandosi a meno due. Coppia di terze inedita formata proprio dai marchigiani bianconeri e la Cremonese. Seguono Benevento e Lecce. Super Cosenza che vince il derby contro il Crotone e sale a quota 10, mentre risorge il Monza. Vince ancora la Ternana in coda, mentre l’Alessandria guadagna il primo punto della stagione. Ecco la Classifica in Serie B. Ecco la Classifica Serie B dopo sei giornate: spiccano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) È unche sfiora l’impresa e che, soprattutto, non perde mai. I nerazzurri sono sempre al comando della cadetteria nonostante il pareggio, prezioso, ottenuto sul campo del Parma. Approfitta del mezzo passo falso dei toscani ilche ribalta l’Ascoli in trasferta (da 2-0 a 2-3) edsullaportandosi a meno due. Coppia di terze inedita formata proprio dai marchigiani bianconeri e la Cremonese. Seguono Benevento e Lecce. Super Cosenza che vince il derby contro il Crotone e sale a quota 10, mentre risorge il Monza. Vince ancora la Ternana in coda, mentre l’Alessandria guadagna il primo punto della stagione. Ecco lainB. Ecco lasei: spiccano ...

