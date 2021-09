Classi Olimpiche di vela | agli Italiani | le Fiamme Gialle conquistano 5 medaglie

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 settembre 2021) Varese – Si è concluso nella giornata di ieri, sulle rive dell’alto Garda, il Campionato Italiano2021. Ancora una volta gli atleti delledi Gaeta confermano la loro supremazia in ambito nazionale. Titolo italiano per Marta Maggetti nella nuova classe olimpica iQFoil femminile, che ha dominato vincendo ben 9 delle 15 prove disputate, imponendosi nettamente anche nellafica open, con atlete provenienti da 6 nazioni. Nell’ultima giornata la laserista Carolina Albano si aggiudica il gradino più alto del podio nella classe Ilca 6. Sul podio del windsurf foil maschile anche il gialloverde Daniele Benedetti, che conclude la rassegna in terza posizione tra gli, nell’agguerritissima flotta composta da 44 atleti provenienti da 11 nazioni. ...