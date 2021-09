Ciprian Aftim | chi è il corteggiatore di Andrea Nicole Scavuzzo | tronista transgender

Leggi su ck12

(Di lunedì 27 settembre 2021) La coppia che più di tutte si sta imponendo all’attenzione del pubblico in questo primo scorcio stagionale di Uomini e Donne è quella composta daNicola Scavuzza. Scopriamo chi è il ragazzo. Dopo quasi tre settimane di trasmissione l’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, inizia a prendere quota, consenso e soprattutto a far discutere nel mondo del gossip e dei social media. —>>> Leggi anche Uomini e Donne, prima esterna per: ecco come è andata A contribuire a questo stato di cose il corteggiamento, in corso, tra la primatrans gender della storia della trasmissione, la modella di Milano...