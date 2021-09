Cinema, teatri, stadi e sale da ballo: il Cts annuncia alcuni ‘allentamenti’ sulla capienza dei posti per gli spettatori (Di martedì 28 settembre 2021) Come annunciato nei giorni scorsi, finalmente, il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito per dare una risposta ‘esaustiva’, sia al Ministro dei Beni e delle Attività culturali, che al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, in relazione alla situazione delle attività dello spettacolo e delle manifestazioni sportive, circa la loro possibile capienza, specie ora, alla luce dell’avvento del green pass. Ecco le nuove ‘concessioni’ annunciate oggi dal Comitato Tecnico Scientifico Dunque, proprio in virtù del possesso del certificato verde da parte del pubblico e degli spettatori (così come per le manifestazioni culturali), il Cts si è detto favorevole alle riaperture – graduali – per quanto riguarda i Cinema, i teatri, e le ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Cometo nei giorni scorsi, finalmente, il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito per dare una risposta ‘esaustiva’, sia al Ministro dei Beni e delle Attività culturali, che al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, in relazione alla situazione delle attività dello spettacolo e delle manifestazioni sportive, circa la loro possibile, specie ora, alla luce dell’avvento del green pass. Ecco le nuove ‘concessioni’te oggi dal Comitato Tecnico Scientifico Dunque, proprio in virtù del possesso del certificato verde da parte del pubblico e degli(così come per le manifestazioni culturali), il Cts si è detto favorevole alle riaperture – graduali – per quanto riguarda i, i, e le ...

