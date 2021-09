Cinema, teatri, stadi: c'è l'ok del Cts. Ecco cosa può riaprire (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha dato il suo parere positivo all'incremento della capienza massima negli stadi, nei palazzetti, nei teatri e nei Cinema Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha dato il suo parere positivo all'incremento della capienza massima negli, nei palazzetti, neie nei

Advertising

Mov5Stelle : Da settimane chiediamo, insieme al presidente @GiuseppeConteIT, di fare in modo che, oltre gli impianti sportivi, a… - Agenzia_Ansa : Le nuove misure per gli eventi decise dal Cts: per i cinema e i teatri, ok alla capienza all'80% al chiuso, 100% al… - petergomezblog : Ok del Cts all’aumento di capienze per eventi dal vivo. Per concerti all’aperto 100%, per cinema e teatri 80%. Camb… - Trappola8 : RT @IlContiAndrea: Ufficiale. Il #Cts dice sì a capienze al 100% all’aperto e all’80% al chiuso per #cinema, #teatri e sale da #concerto. P… - venis_77 : RT @petergomezblog: Ok del Cts all’aumento di capienze per eventi dal vivo. Per concerti all’aperto 100%, per cinema e teatri 80%. Cambiano… -