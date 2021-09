Cinema Lombardia. Galli: 190 mila euro per progettualità Fondazione Cineteca Italiana (Di lunedì 27 settembre 2021) La Giunta di Regione Lombardia ha dato il via libera alla proposta dell’assessore all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, di assegnare un contributo di 190.000 euro alla Fondazione Cineteca Italiana per il 2021 nell’ambito della progettualità triennale 2019-2021. Museo Interattivo del Cinema “Durante il lockdown – ha sottolineato l’assessore Galli – il Museo Interattivo del Cinema è stato completamente rinnovato. A dimostrazione che, persino nel periodo più difficile per la cultura, si è continuato a lavorare progettando la ripartenza. Visitarlo è un’esperienza interattiva molto emozionante, unica e irripetibile. Mi congratulo con il direttore della Cineteca, Matteo Pavesi, e con i suoi ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 settembre 2021) La Giunta di Regioneha dato il via libera alla proposta dell’assessore all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno, di assegnare un contributo di 190.000allaper il 2021 nell’ambito dellatriennale 2019-2021. Museo Interattivo del“Durante il lockdown – ha sottolineato l’assessore– il Museo Interattivo delè stato completamente rinnovato. A dimostrazione che, persino nel periodo più difficile per la cultura, si è continuato a lavorare progettando la ripartenza. Visitarlo è un’esperienza interattiva molto emozionante, unica e irripetibile. Mi congratulo con il direttore della, Matteo Pavesi, e con i suoi ...

verbanonews : New post: Il Cts dà l’ok per aumentare la capienza di cinema, teatri e stadi - wordsandmore1 : ?Al cinema dal 23 settembre in Lombardia (e dal 30 settembre in tutta Italia) Io resto, un film documentario di Mic… - Mega_Fauna : RT @YamaNoOto_: Fino a ieri scrivevano cinema e teatri pieni all’80%, oggi @repubblica annuncia pieni al 100%. Ma quanto fate schifo? Intan… - YamaNoOto_ : Fino a ieri scrivevano cinema e teatri pieni all’80%, oggi @repubblica annuncia pieni al 100%. Ma quanto fate schif… - gi_pavanello : RT @gi_pavanello: Seconda serata senza la mia solita ora di TV, i TG3 nazionale e Lombardia, e sto benone. Ero stanco si sentirmi ripetere… -