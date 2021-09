Cina, Texas, San Marino, le parole del Papa. L'aborto torna tema conteso (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Papa ribadisce che l’aborto è “un’abitudine bruttissima, un omicidio”. La Polonia, il Texas e la Cina stringono sul diritto delle donne ad abortire. Mentre a San Marino, repubblica di forte tradizione cattolica, un referendum con il 77,28% dei voti a favore, rende legale l’interruzione volontaria di gravidanza. Il tema dell’aborto negli ultimi mesi è tornato ad essere particolarmente conteso. In un clima in cui anche i numeri dell’Italia sulle interruzioni di gravidanza fanno riflettere. Nel 2020, secondo i dati del Ministero della Salute contenuti nella nuova Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 194 - la legge del 22 maggio 1978, n. 194 che ha depenalizzato e disciplinato le modalità di accesso ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilribadisce che l’è “un’abitudine bruttissima, un omicidio”. La Polonia, ile lastringono sul diritto delle donne ad abortire. Mentre a San, repubblica di forte tradizione cattolica, un referendum con il 77,28% dei voti a favore, rende legale l’interruzione volontaria di gravidanza. Ildell’negli ultimi mesi èto ad essere particolarmente. In un clima in cui anche i numeri dell’Italia sulle interruzioni di gravidanza fanno riflettere. Nel 2020, secondo i dati del Ministero della Salute contenuti nella nuova Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 194 - la legge del 22 maggio 1978, n. 194 che ha depenalizzato e disciplinato le modalità di accesso ...

