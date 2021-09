Cina, stretta sugli aborti per «motivi non medici»: obiettivo rilanciare le nascite (mai così basse dagli anni '50) (Di lunedì 27 settembre 2021) stretta sugli aborti volontari in Cina, dove le interruzioni di gravidanza per «motivi non medici» non saranno più consentite tanto facilmente. Il governo, infatti, ha... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 27 settembre 2021)volontari in, dove le interruzioni di gravidanza per «non» non saranno più consentite tanto facilmente. Il governo, infatti, ha...

Advertising

deeplyfree3 : Cina, stretta sugli aborti per «motivi non medici»: obiettivo rilanciare le nascite (mai così basse dagli anni '50)… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Cina, stretta sugli aborti per «motivi non medici»: obiettivo rilanciare le nascite (mai così basse dagli anni '50) htt… - infoitestero : Cina, stretta sugli aborti per «motivi non medici»: obiettivo rilanciare le nascite (mai così basse dagli anni '50) - ilmessaggeroit : Cina, stretta sugli aborti per «motivi non medici»: obiettivo rilanciare le nascite (mai così basse dagli anni '50) - angheran70 : La Cina vara una stretta sugli aborti non per 'scopi terapeutici' - TV Svizzera - 27 Settembre 2021 -