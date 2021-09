Ciclismo su pista, le convocate dell’Italia per gli allenamenti a Montichiari: presente anche Letizia Paternoster (Di lunedì 27 settembre 2021) Un vero e proprio calvario quello vissuto da Letizia Paternoster nell’ultimo periodo. Il suo grande obiettivo erano le Olimpiadi di Tokyo, ma l’azzurra non ha potuto contare su una condizione come avrebbe voluto e dovuto. Nel 2019 viene investita in allenamento, si procura la frattura dello scafoide sinistro e la rottura di un dente, nel 2020 c’è il Coronavirus e il lockdown, l’infortunio al ginocchio e la positività al Covid a completare un quadro estremamente sconfortante. L’azzurra andava a caccia quindi di riscatto, ma i Giochi non le hanno riservato le soddisfazioni attese nel quartetto dell’inseguimento, nonostante il doppio record italiano, nell’Americana (in coppia con Elisa Balsamo vittima di una brutta caduta) e nell’Omnium (sostituita da Balsamo). Paternoster si è rimessa in sella sul finire d’agosto nel Simac Ladies Tour ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Un vero e proprio calvario quello vissuto danell’ultimo periodo. Il suo grande obiettivo erano le Olimpiadi di Tokyo, ma l’azzurra non ha potuto contare su una condizione come avrebbe voluto e dovuto. Nel 2019 viene investita in allenamento, si procura la frattura dello scafoide sinistro e la rottura di un dente, nel 2020 c’è il Coronavirus e il lockdown, l’infortunio al ginocchio e la positività al Covid a completare un quadro estremamente sconfortante. L’azzurra andava a caccia quindi di riscatto, ma i Giochi non le hanno riservato le soddisfazioni attese nel quartetto dell’inseguimento, nonostante il doppio record italiano, nell’Americana (in coppia con Elisa Balsamo vittima di una brutta caduta) e nell’Omnium (sostituita da Balsamo).si è rimessa in sella sul finire d’agosto nel Simac Ladies Tour ...

