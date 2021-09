Ciclismo | Owain Doull ha deciso | il prossimo anno farà parte della EF Education Nippo

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo aver annunciato l’addio al Team Ineos Grenadiers nelle scorse settimane, il ciclistahala divisa che indosserà nella stagione 2022, firmando un contratto con la EF, club che gli consentirà di avere qualche possibilità in più nelle classiche del nord, il suo terreno preferito. Il corridore gallese, oro alle Olimpiadi 2016 nell’inseguimento a squadre, manca l’appuntamento con la vittoria da oltre un, più precisamente dal Tour de la Provence 2020, ultima corsa primapandemia, alzando le braccia solamente in un’altra occasione, all’Herald Sun Tour, mentre alla Kuurne-Brussel-Kuurne ha chiuso in seconda piazza nel 2019. “Dalimpari molto e ti aiuta a crescere e a plasmarti come persona – racconta ...