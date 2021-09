Ciclismo, Mondiali 2021: promossi e bocciati. Alaphilippe stellare, Belgio deludente (Di lunedì 27 settembre 2021) È stato uno spettacolo unico, davanti ad un pubblico stupendo, con un percorso ideale, che ha reso la corsa incertissima. Eccezionale vittoria di Julian Alaphilippe nella prova in linea élite dei Mondiali di Ciclismo 2021. È tempo di bilanci: andiamo a scoprire promossi e bocciati della corsa iridata. promossi Julian Alaphilippe: il lavoro della sua Francia, sin dal chilometro 0, è eccezionale. I francesi sanno che devono far corsa dura e sacrificano presto Cosnefroy per accendere la miccia. Poi però il capitano ci mette del suo: negli ultimi 30 chilometri attacca a ripetizione, i rivali prima rispondono, poi non ne hanno sull’ultima sparata micidiale. Arriva una doppietta stupenda dopo l’altro capolavoro di Imola. Dylan van Baarle: dopo una vita, o ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) È stato uno spettacolo unico, davanti ad un pubblico stupendo, con un percorso ideale, che ha reso la corsa incertissima. Eccezionale vittoria di Juliannella prova in linea élite deidi. È tempo di bilanci: andiamo a scopriredella corsa iridata.Julian: il lavoro della sua Francia, sin dal chilometro 0, è eccezionale. I francesi sanno che devono far corsa dura e sacrificano presto Cosnefroy per accendere la miccia. Poi però il capitano ci mette del suo: negli ultimi 30 chilometri attacca a ripetizione, i rivali prima rispondono, poi non ne hanno sull’ultima sparata micidiale. Arriva una doppietta stupenda dopo l’altro capolavoro di Imola. Dylan van Baarle: dopo una vita, o ...

