Ciclismo, frattura del bacino per Warren Barguil e stagione finita (Di lunedì 27 settembre 2021) Si è chiusa anticipatamente e nel peggiore dei modi la stagione di Warren Barguil. Il corridore dell’Arkéa – Samsic è caduto rovinosamente sabato nel corso di una seduta di allenamento e ha riportato la frattura del bacino che lo costringerà a un lungo periodo di riposo forzato. Il francese si stava allenando sulle sue strade quando è caduto rovinosamente sull’asfalto. Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso che hanno evidenziato la frattura al bacino. Il bretone ha ancora un anno di contratto con la formazione professional della sua regione. Barguil era a lavoro per cercare di trovare il colpo di pedale giusto in vista delle ultime corse dell’anno proprio in Italia con il Giro ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Si è chiusa anticipatamente e nel peggiore dei modi ladi. Il corridore dell’Arkéa – Samsic è caduto rovinosamente sabato nel corso di una seduta di allenamento e ha riportato ladelche lo costringerà a un lungo periodo di riposo forzato. Il francese si stava allenando sulle sue strade quando è caduto rovinosamente sull’asfalto. Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso che hanno evidenziato laal. Il bretone ha ancora un anno di contratto con la formazione professional della sua regione.era a lavoro per cercare di trovare il colpo di pedale giusto in vista delle ultime corse dell’anno proprio in Italia con il Giro ...

