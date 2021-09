Ciclismo, 13 anni senza Mondiali: è il digiuno più lungo della storia per l’Italia (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua il digiuno dell’Italia ai campionati del Mondo di Ciclismo su strada. L’ultimo successo azzurro, infatti, risale al lontano 2008, quando a imporsi fu Alessandro Ballan. Ieri a Lovanio la selezione del Bel Paese ci ha provato, ma tatticamente Colbrelli e compagni non sono stati perfetti e la caduta di Matteo Trentin e Davide Ballerini ha reso la corsa tutta in salita sin dalle primissime fasi. Nella storia dei Mondiali, c’è solo un digiuno azzurro più lungo di quello attuale, vale a dire quello che va dal successo di Alfredo Binda nel 1932, il terzo per il Trombettiere di Cittiglio, al trionfo di Fausto Coppi nel 1953. In quel caso, però, c’è da dire che di mezzo c’è stata la guerra e la rassegna iridata non si è tenuta nel periodo che va dal 1939 al 1945. Le ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua ildelai campionati del Mondo disu strada. L’ultimo successo azzurro, infatti, risale al lontano 2008, quando a imporsi fu Alessandro Ballan. Ieri a Lovanio la selezione del Bel Paese ci ha provato, ma tatticamente Colbrelli e compagni non sono stati perfetti e la caduta di Matteo Trentin e Davide Ballerini ha reso la corsa tutta in salita sin dalle primissime fasi. Nelladei, c’è solo unazzurro piùdi quello attuale, vale a dire quello che va dal successo di Alfredo Binda nel 1932, il terzo per il Trombettiere di Cittiglio, al trionfo di Fausto Coppi nel 1953. In quel caso, però, c’è da dire che di mezzo c’è stata la guerra e la rassegna iridata non si è tenuta nel periodo che va dal 1939 al 1945. Le ...

Advertising

poliziadistato : La nostra atleta #Fiammeoro @Elisa_balsamo è campionessa del Mondo di ciclismo nella prova in linea! ?? Con una gran… - Eurosport_IT : Dieci anni dopo l’ultima volta, un'azzurra è sul tetto del Mondo ???????????????? #Flanders2021 | #EurosportCICLISMO |… - Nicol48511424 : RT @poliziadistato: La nostra atleta #Fiammeoro @Elisa_balsamo è campionessa del Mondo di ciclismo nella prova in linea! ?? Con una grande v… - sara_montefiori : RT @poliziadistato: La nostra atleta #Fiammeoro @Elisa_balsamo è campionessa del Mondo di ciclismo nella prova in linea! ?? Con una grande v… - jutuve : @MaxRay77 Penso che abbismo visto il migliori anni di sport di sempre .. atletica boxe tennis sci calcio basket pal… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo anni Italia prima per medaglie. Ma Alaphilippe fa il bis ... il d'Artagnan del ciclismo mondiale, che dopo Imola si conferma campione del mondo anche a Lovanio. "Bellissima maglia, perché non indossarla ancora?", le parole della vigilia di LouLou, 29 anni, che ...

Quando si giocava con i sinalcoli di Lorenzo Sartorio Per i bambini di ieri (ci riferiamo agli anni cinquanta - sessanta), figli del dopoguerra ed in seguito del miracolo economico, di soldi in ...e le vittorie degli assi del ciclismo ...

1921-2021: 100 anni di emozioni mondiali. Ed è ancora Italia-Belgio La Gazzetta dello Sport Ciclismo, 13 anni senza Mondiali: è il digiuno più lungo della storia per l’Italia Continua il digiuno dell'Italia ai campionati del Mondo di ciclismo su strada. L'ultimo successo azzurro, infatti, risale al lontano 2008, quando a imporsi fu Alessandro Ballan. Ieri a Lovanio la sele ...

Ciclismo, Mondiali 2021: promossi e bocciati. Alaphilippe stellare, Belgio deludente È stato uno spettacolo unico, davanti ad un pubblico stupendo, con un percorso ideale, che ha reso la corsa incertissima. Eccezionale vittoria di Julian Alaphilippe nella prova in linea élite dei Mond ...

... il d'Artagnan delmondiale, che dopo Imola si conferma campione del mondo anche a Lovanio. "Bellissima maglia, perché non indossarla ancora?", le parole della vigilia di LouLou, 29, che ...di Lorenzo Sartorio Per i bambini di ieri (ci riferiamo aglicinquanta - sessanta), figli del dopoguerra ed in seguito del miracolo economico, di soldi in ...e le vittorie degli assi del...Continua il digiuno dell'Italia ai campionati del Mondo di ciclismo su strada. L'ultimo successo azzurro, infatti, risale al lontano 2008, quando a imporsi fu Alessandro Ballan. Ieri a Lovanio la sele ...È stato uno spettacolo unico, davanti ad un pubblico stupendo, con un percorso ideale, che ha reso la corsa incertissima. Eccezionale vittoria di Julian Alaphilippe nella prova in linea élite dei Mond ...