Chiara Ferragni furiosa vuole il divorzio da Fedez

(Di lunedì 27 settembre 2021), che solo di recente hanno chiarito i motivi della lite avuta qualche tempo fa sulla yacht di Diego Della Valle, in queste ore hanno fatto preoccupare (ma anche sorridere) i loro fan. L’imprenditrice digitale, infatti, ha minacciato il marito di. Ecco perché. Di recenteha rilasciato il suo ultimo singolo, dal titolo “Meglio del cinema”, interamente dedicato alla moglie. È questo il brano che il rapper aveva cantante asul Lago di Como in occasione del loro recente anniversario. “Mi fai venire voglia di futuro” canta Federico Lucia nel ritornello del brano ma, di recente, la moglie ha travisato la canzone trasformandola in “Mi fai venire voglia di” . Il motivo? Uno scatto postato dal cantante poche ore fa in ...

Advertising

marcocappato : Mentre lo Stato italiano rischia di rottamare illegalmente il #ReferendumCannabis, Cacciari ci spiega che il proble… - idkggiulia : RT @iamyanchor: Chiara Ferragni che ripubblica orgogliosa il proprio commento un po’ come quando io faccio una battuta e rido da sola. La… - BesTAcc0uNtEveR : RT @SharonStyless: Chiara Ferragni, Fedez, Gigi Hadid, Dua Lipa, Cole Sprouse, Niall Horan; Ester Esposito e Donella Versace tutti nella st… - ChiaraMilone2 : RT @Ccrrriii: Chiara Ferragni mi inchino a te, sei una dea - ottontumber : RT @SerStylinson: Chiara Ferragni mentre Fedez fa la foto con Gigi e le dedica un pezzo di canzone scritta per lei -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

COURTESY PRESS OFFICE COURTESY PRESS OFFICE COURTESY PRESS OFFICE Related Story Il vestito Versace diModa Primavera Estate 2022: Fendi by Versace Immaginiamo Donatella Versace ...Tra gli invitati non poteva di certo mancare, con uno splendido vestito di cristalli by Versace . Daniele Venturelli Getty Images Sembra ritornata indietro nel tempo,...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Makeup nude brown beige: è la scelta giusta per un look naturale ma al contempo ricercato. Francesca Ferragni lo adora, copia il suo stile!