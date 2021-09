Chi era Abu Walid Al Sahrawi

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 27 settembre 2021) AbuAlè stato un terrorista del Sahara Occidentale, cresciuto nei campi profughi di Tindouf e leader fino alla sua morte dello Stato Islamico del Grande Sahara. Per anni è stato considerato come il principale e più pericoloso terrorista africano. La sua morte è avvenuta per mano francese in Mali il 17 agosto InsideOver.