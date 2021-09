Chi è l’opinionista più amata del Grande Fratello Vip? Il pubblico spiazza (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Grande Fratello Vip ha avuto svariate opinioniste in quest’edizione, ma qual è quella preferita dal pubblico del piccolo schermo? Il Grande Fratello Vip questa sera è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova diretta in compagnia dei Vipponi più amati della tv, Alfonso Signorini e le sue amate opinioniste. Queste, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilha avuto svariate opinioniste in quest’edizione, ma qual è quella preferita daldel piccolo schermo? Ilquesta sera è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con una nuova diretta in compagnia deiponi più amati della tv, Alfonso Signorini e le sue amate opinioniste. Queste, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ellebisi1 : @adrianavolpetv ma chi fa l opinionista non deve essere neutrale nei commenti ,io ti ammiro ma difendere una come… - Quellicometeli1 : Cmq quest'anno gli autori hanno azzerato tutte le variabili fuori controllo. Esclusa l eliminazione per parole grav… - ma55vi : RT @capuleti_giulia: Gentili, te lo dico un'altra volta, evita di fare quella faccia schifata e insofferente quando parla Salvini. È poco p… - capuleti_giulia : Gentili, te lo dico un'altra volta, evita di fare quella faccia schifata e insofferente quando parla Salvini. È poc… - capuleti_giulia : @TIZBAN1 @PieroSansonetti @marcotravaglio Dubito, ma sono certa che a chi non piace sono grillini forcaioli o sinis… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’opinionista Chi è l'opinionista più amata del Grande Fratello Vip? Il pubblico spiazza CheDonna.it