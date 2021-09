Chi è Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani: tutto sulla loro storia d’amore (Di lunedì 27 settembre 2021) Al Grande Fratello Vip Francesca Cipriani ha raccontato della sua storia d’amore con il fidanzato Alessandro. Imprenditore edile di 30 anni, il ragazzo ha fatto breccia nel cuore della soubrette e ha portato un po’ di sereno nella sua vita, dopo numerose delusioni amorose. “Ci siamo piaciuti subito“, aveva rivelato la Cipriani in un’intervista. Francesca Cipriani e il fidanzato Alessandro Rossi Francesca Cipriani è attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso del quale sta mostrando la sua esuberante personalità e le mille sfaccettature del suo carattere. Energica, dinamica e simpatica, la popolare e giovane soubrette è conosciuta al ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Al Grande Fratello Vipha raccontato della suacon il. Imprenditore edile di 30 anni, il ragazzo ha fatto breccia nel cuore della soubrette e ha portato un po’ di sereno nella sua vita, dopo numerose delusioni amorose. “Ci siamo piaciuti subito“, aveva rivelato lain un’intervista.e ilè attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, nel corso del quale sta mostrando la sua esuberante personalità e le mille sfaccettature del suo carattere. Energica, dinamica e simpatica, la popolare e giovane soubrette è conosciuta al ...

Advertising

BorsariLorena : RT @paolagargiulo_: Io questa cattiveria contro Alessandro #Cattelan non la capisco. Ci lamentiamo della mancanza di professionalità, di st… - RukaKun_Yoongi : RT @BabiloniaAly: Adesso conosco chi devo ringraziare per l'interruzione lirica ?? Grazie Alessandro #gfvip - BabiloniaAly : Adesso conosco chi devo ringraziare per l'interruzione lirica ?? Grazie Alessandro #gfvip - giuspeali : RT @Radio24_news: Il libro della settimana del #Cacciatoredilibri di #Radio24: 'Di chi è la colpa' di Alessandro Piperno @Librimondadori @… - RumBetti : RT @paolagargiulo_: Io questa cattiveria contro Alessandro #Cattelan non la capisco. Ci lamentiamo della mancanza di professionalità, di st… -