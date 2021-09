Chelsea, Mount in dubbio per la Juventus: le ultime sulle sue condizioni (Di lunedì 27 settembre 2021) Il fantasista del Chelsea Mason Mount è a rischio per la sfida di mercoledì sera contro la Juventus, seconda giornata di Champions In casa Juve sono certe le assenze di Dybala e Morata per la sfida col Chelsea di mercoledì sera. In casa blues, invece, tengono in apprensione le condizioni di Mount. Il fantasista inglese ha saltato la partita col Manchester City a causa di un problema rimediato in Carabao Cup contro l’Aston Villa ed è a rischio per il match di Champions League. Nelle prossime ore si capirà di più. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Il fantasista delMasonè a rischio per la sfida di mercoledì sera contro la, seconda giornata di Champions In casa Juve sono certe le assenze di Dybala e Morata per la sfida coldi mercoledì sera. In casa blues, invece, tengono in apprensione ledi. Il fantasista inglese ha saltato la partita col Manchester City a causa di un problema rimediato in Carabao Cup contro l’Aston Villa ed è a rischio per il match di Champions League. Nelle prossime ore si capirà di più. L'articolo proviene da Calcio News 24.

