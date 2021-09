Champions:lavoro differenziato per Ibra, out contro Atletico (Di lunedì 27 settembre 2021) Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione per la sfida contro l'Atletico Madrid di domani sera. L'attaccante svedese ha lasciato il centro sportivo rossonero prima dell'allenamento della squadra ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Zlatanhimovic non sarà a disposizione per la sfidal'Madrid di domani sera. L'attaccante svedese ha lasciato il centro sportivo rossonero prima dell'allenamento della squadra ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @enzomarangio: È una @SerieA in cui chi partiva da un concetto di squadra già formato si gioca il titolo: #Milan, #Inter, #Napoli (qui s… - enzomarangio : È una @SerieA in cui chi partiva da un concetto di squadra già formato si gioca il titolo: #Milan, #Inter, #Napoli… - ValerioFamilari : @Balda46015547 @CiacciaStryker @capuanogio @DAZN_IT A parte che non è un abbraccio ma alza Leica manco fosse la Cha… - Brizio_167 : @SandroSca @OmarElCabezon @iamlazarperovic No, si chiama buttare completamente all'aria tutto il lavoro fatto, non… - 4Harrier : @FFunesto @MTibete bhe dire ha fallito ad un mister che nelle ultime 12 panchine è arrivato in champions 11 volte m… -