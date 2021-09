Champions, l'ultimo ko del Porto contro una squadra inglese (Di lunedì 27 settembre 2021) La serata di Champions League è nobilitata da diverse grandi sfide. Una di queste va in scena all' Estadio do Dragao dove il Porto attende il Liverpool , protagonista di un pirotecnico 3 - 2 contro il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 settembre 2021) La serata diLeague è nobilitata da diverse grandi sfide. Una di queste va in scena all' Estadio do Dragao dove ilattende il Liverpool , protagonista di un pirotecnico 3 - 2il ...

Advertising

sportli26181512 : Champions, l'ultimo ko del #Porto contro una squadra inglese: I lusitani ospitano il #Liverpool, protagonista di un… - GianPugli : @mike_fusco @FabDellaValle L'ultimo gol in Champions League di Alex 'Il' Capitano - Rematto4 : @Brizio_167 @SandroSca @OmarElCabezon @iamlazarperovic Fino all’ultimo di max, vinto tutto e due finali, anno di Sa… - lucalacava1 : Per non lasciare la scena a Sarrim Quest'ultimo ha vinto il derby grazie ai primi 20 minuti ma tra Roma e Lazio tan… - ElCoblo : Prima di Ansu #Fati, l’ultimo nº10 del #Barcellona ad aver segnato al debutto era stato Juan Román #Riquelme ??????… -