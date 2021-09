Champions League, dove vedere Psg-Manchester City: streaming gratis e diretta tv in chiaro? (Di lunedì 27 settembre 2021) Domani sera alle ore 21 al Parco dei Principi si disputerà il match Psg-Manchester City, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Champions League che vede in classifica i Citizens al primo posto con tre punti, mentre i francesi seguono insieme al Club Brugge con un punto, chiude il Lipsia a zero. Sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Champions League, dove vedere Club Brugge-Psg: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Lille-Psg, streaming e diretta tv Sky o DAZN? dove vedere Supercoppa di Francia ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Domani sera alle ore 21 al Parco dei Principi si disputerà il match Psg-, valevole per la seconda giornata del gruppo A diche vede in classifica i Citizens al primo posto con tre punti, mentre i francesi seguono insieme al Club Brugge con un punto, chiude il Lipsia a zero. Sono L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Club Brugge-Psg:tv in? Lille-Psg,tv Sky o DAZN?Supercoppa di Francia ...

