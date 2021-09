Champions League 2021/2022, tegola Atalanta: Palomino salta lo Young Boys (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Atalanta di Gasperini dovrà fare a meno di Josè Palomino mercoledì sera a Bergamo (ore 18:45) contro gli svizzeri dello Young Boys, la seconda partita del Group F della Champions League 2021/2022. Il centrale argentino era uscito al 25? del secondo tempo sabato sera contro l’Inter a San Siro, sostituito da Joakim Mahele. Gli esami effettivamente hanno evidenziato una piccola lesione al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero non sono specificati ma non dovrebbero essere lunghi. Sicuramente è impensabile al momento che Palomino possa recuperare per la sfida contro il Milan di domenica 3 ottobre. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) L’di Gasperini dovrà fare a meno di Josèmercoledì sera a Bergamo (ore 18:45) contro gli svizzeri dello, la seconda partita del Group F della. Il centrale argentino era uscito al 25? del secondo tempo sabato sera contro l’Inter a San Siro, sostituito da Joakim Mahele. Gli esami effettivamente hanno evidenziato una piccola lesione al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero non sono specificati ma non dovrebbero essere lunghi. Sicuramente è impensabile al momento chepossa recuperare per la sfida contro il Milan di domenica 3 ottobre. SportFace.

