Champions League 2021/2022: Marzano arbitrerà Juve-Chelsea, Brych per Atalanta-Young Boys

La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per il secondo turno dei gironi di Champions League 2021/2022. Sarà l'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere Juventus-Chelsea. I bianconeri non hanno bei ricordi legati a Manzano, che ha arbitrato l'andata degli ottavi di Champions 2019/20 persa 1-0 contro il Lione. Nel complesso, tra i precedenti con le squadre italiane, sotto la direzione di Manzano sono arrivate 6 vittorie (Moenchengladbach-Fiorentina 0-1, EL '16-17; Lazio-Nizza 1-0, EL '17-18; Dinamo Kiev-Lazio 0-2, EL '17-18; Marsiglia-Lazio 1-3, EL '18-19; Napoli-Stella Rossa 3-1, CL '18-19; Rio Ave-Milan 10-11 dcr, EL '20-21), due pareggi (Atalanta-Borussia Dtm 1-1, EL '17-18; Milan-Stella Rossa 1-1, EL '20-21) e quattro sconfitte ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Milan: Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic non recuperano Dopo la sosta il Diavolo è atteso dal match casalingo contro il Verona: quella contro i veneti potrebbe essere la partita ideale per un rodaggio in vista del successivo impegno di Champions League ...

Daniel Maldini, la stoffa di un fuoriclasse: l'eredità di papà Paolo e nonno Cesare Il piccolo ha festeggiato con il papà la conquista della Champions League, e ha avuto modo di fare un dribbling a Clarence Seedorf , un'azione che aveva già evidenziato il suo talento! - Non solo ...

Champions League, gli arbitri della seconda giornata delle italiane Sky Sport Champions: Manzano per Juve-Chelsea, Brych arbitra Atalanta Sarà il fischietto spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere mercoledì sera all'Allianz Stadium, alle 21, la sfida fra Juventus e Chelsea, valida per la seconda giornata del gruppo H di Champions League.

Inter, buone notizie per Inzaghi verso lo Shakhtar: Correa e Vidal in gruppo Riecco Joaquin Correa, ma anche Arturo Vidal. Entrambi sono in gruppo oggi alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar. L’argentino ha superato la forte contusione accusata al baci ...

