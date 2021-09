Champions | Brych arbitrerà l' Atalanta | Manzano per la Juve

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Champions, tedesco Brych arbitra l'Atalanta e spagnolo Manzano la Juve... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Lo spagnolo Manzano arbitra Juventus-Chelsea, al tedesco Brych Atalanta-Young Boys - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Lo spagnolo Manzano arbitra Juventus-Chelsea, al tedesco Brych Atalanta-Young Boys - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Lo spagnolo Manzano arbitra Juventus-Chelsea, al tedesco Brych Atalanta-Young Boys - napolimagazine : CHAMPIONS - Lo spagnolo Manzano arbitra Juventus-Chelsea, al tedesco Brych Atalanta-Young Boys -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Brych

Sarà l'arbitro tedesco Felixa dirigere Atalanta - Young Boys, partita della seconda giornata del girone F diLeague, in programma mercoledì prossimo alle 18.45 al Gewiss Stadiumdi Bergamo.avrà come ......C'è in palio il primo posto nel girone F diLeague nella sfida di mercoledì sera alle ore 18,45 al Gewiss Stadium, l'Atalanta affronterà lo Young Boys. Ad arbitrare la gara Felix, ...Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Il tedesco Felix Brych è l'arbitro designato per Atalanta-Young Boys, partita della seconda giornata del girone F di ...Sarà l'arbitro tedesco Felix Brych a dirigere Atalanta-Young Boys, partita della seconda giornata del girone F di Champions League, in programma mercoledì prossimo alle 18.45 al Gewiss Stadiumdi Berga ...