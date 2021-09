'Cessione di droga', indagato Luca Morisi, il mago social di Salvini dimissionario da poco. 'Mi scuso, vivo fragilità esistenziali' (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi, l'inventore della "Bestia" (la macchina propagandistica sui social di Matteo Salvini) è indagato a Verona per una questione di stupefacenti. A quanto pare i carabinieri, durante una ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 settembre 2021), l'inventore della "Bestia" (la macchina propagandistica suidi Matteo) èa Verona per una questione di stupefacenti. A quanto pare i carabinieri, durante una ...

