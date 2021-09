Cerignola venne sciolta per mafia sotto la sua amministrazione, l'ex sindaco Metta si candida di nuovo alla guida del comune foggiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella relazione che portò allo scioglimento - contestato da Metta, il cui ricorso venne respinto dal Tar del Lazio - si leggeva, come riportato dal sito locale Immediato.net , di 'assidui rapporti' ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella relazione che portò allo scioglimento - contestato da, il cui ricorsorespinto dal Tar del Lazio - si leggeva, come riportato dal sito locale Immediato.net , di 'assidui rapporti' ...

