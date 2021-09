Centro, quattro baby rapinatori arrestati durante controlli (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Intensificata nel week end l’attività investigativa e repressiva contro i reati predatori da parte della Polizia di Stato. quattro i baby rapinatori finiti in manette in queste ultime ore. Nel primo episodio sono stati gli agenti del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni, a seguire le indagini per 3 diverse rapine effettuate ai danni di 3 supermercati, tutti ubicati al Centro della capitale, 2 a settembre ed una a luglio. Dalle immagini delle tele camere di videosorveglianza gli investigatori hanno potuto notare le fattezze, l’abbigliamento e l’arma usata dal giovane, un coltello. Associando tali immagini con le informazioni contenute nella banca dati in uso alla polizia, gli agenti sono riusciti ad individuare l’abitazione del giovane dove hanno trovato un coltello da cucina con una lama da 13 cm e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Intensificata nel week end l’attività investigativa e repressiva contro i reati predatori da parte della Polizia di Stato.finiti in manette in queste ultime ore. Nel primo episodio sono stati gli agenti del commissariato Viminale, diretto da Mauro Baroni, a seguire le indagini per 3 diverse rapine effettuate ai danni di 3 supermercati, tutti ubicati aldella capitale, 2 a settembre ed una a luglio. Dalle immagini delle tele camere di videosorveglianza gli investigatori hanno potuto notare le fattezze, l’abbigliamento e l’arma usata dal giovane, un coltello. Associando tali immagini con le informazioni contenute nella banca dati in uso alla polizia, gli agenti sono riusciti ad individuare l’abitazione del giovane dove hanno trovato un coltello da cucina con una lama da 13 cm e ...

