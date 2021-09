C’è un’indagine per droga dietro le dimissioni di Morisi. Lo spin doctor di Salvini indagato a Verona (Di lunedì 27 settembre 2021) C’è un brutto affare di droga dietro le dimissioni di Luca Morisi, 48 anni, ex capo della comunicazione social di Matteo Salvini. L’interessato aveva detto di avere necessità di staccare un po’ la spina. I giornali avevano fatto riferimento ai dissidi interni al partito tra l’ala filogovernativa che fa capo a Giorgetti e Zaia e quella più barricadera che contesta il rigore di Mario Draghi. Morisi nel registro degli indagati a Verona Nessuna delle due versioni corrisponde al vero, a quanto pare dalle ultime clamorose notizie che riguardano l’ex capo della comunicazione di Salvini. Morisi è infatti sotto accusa per cessione di stupefacenti. E tutto questo dopo che tre giovani a metà agosto sono stati fermati perché nella ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) C’è un brutto affare diledi Luca, 48 anni, ex capo della comunicazione social di Matteo. L’interessato aveva detto di avere necessità di staccare un po’ laa. I giornali avevano fatto riferimento ai dissidi interni al partito tra l’ala filogovernativa che fa capo a Giorgetti e Zaia e quella più barricadera che contesta il rigore di Mario Draghi.nel registro degli indagati aNessuna delle due versioni corrisponde al vero, a quanto pare dalle ultime clamorose notizie che riguardano l’ex capo della comunicazione diè infatti sotto accusa per cessione di stupefacenti. E tutto questo dopo che tre giovani a metà agosto sono stati fermati perché nella ...

Advertising

13mari81 : @ckck102016 Perfettamente d'accordo con te. Che senso ha una sospensione di 6 mesi e poi il ritorno a scuola? O non… - Dionigi64 : RT @miriconosci: La nostra indagine sui #monumenti dedicati a donne in Italia va avanti. Non solo per capire chi manca, ma anche per capire… - miriconosci : La nostra indagine sui #monumenti dedicati a donne in Italia va avanti. Non solo per capire chi manca, ma anche per… - non_mi_indritto : A parte che boh, c'è un'indagine in corso, esatto? Tenerla là dentro non è solo una grande perdita di tempo per ciò… - scarateo : RT @thelazza: C'è una novità nel caso di Saman. In seguito ad accurate attività di indagine #informatica, il lavoro dei Carabinieri ha per… -