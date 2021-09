Cattelan | ultima puntata “Da Grande” | “Le pernacchie sono aria”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Alessandrochiude la seconda edi “Da” con un po’ di rammarico. Ecco come risponde alle critiche Si chiude il sipario su “Da“, lo show di Alessandroin prima serata su Rai 1 con due puntate. Il padrone di casa, un po’ amareggiato dalle critiche, si abbandona ad un monologo amaro. Il discorso finale prende le mosse da un aneddoto che riguarda la figlia, Olivia. La piccola avrebbe confidato a suo padre di non voler più andare a scuola perché alcuni compagni di classe le fanno dellementre danza. La risposta dialle critiche Il conduttore racconta di averle risposto così: “No, Olivia! Non ti devi far sconfiggere dalle! Devi andare! Devi insistere! ...

mondodimax : RT @AllMusicItalia: Tra gli ospiti di Alessandro Cattelan nella seconda e ultima puntata di 'Da grande' Sangiovanni. I due hanno duettato s… - soloversacexme : RT @see_lallero: Santo un dio non sto criticando lo stile Cattelan, dico che il finale di un'ultima puntata poteva sfruttarlo mostrando qua… - fanpage : Alessandro Cattelan chiude con l'ultima puntata di #DaGrande e zittisce le critiche così - launizzo : RT @AllMusicItalia: Tra gli ospiti di Alessandro Cattelan nella seconda e ultima puntata di 'Da grande' Sangiovanni. I due hanno duettato s… - see_lallero : Santo un dio non sto criticando lo stile Cattelan, dico che il finale di un'ultima puntata poteva sfruttarlo mostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Cattelan ultima

... che non ha mai perso il suo lato da bambina, spiega a: ' Ho un figlio Diego e anche a lui ...con gli amici e tra tutti i costumi particolari il mio compagno si è voluto travestire da...Ascolti TV, flop di "Da Grande" - Personalmente non amo Alessandroma ho trovato le critiche nei suoi confronti troppo dure e, a volte, immotivate. Lui, nel corso dell'puntata del suo show andato in onda ieri, ha risposto con un breve monologo ...Al termine della seconda e ultima puntata di Da Grande, il conduttore Alessandro Cattelan ha voluto rispondere alle critiche subite in settimana visto il flop di ascolti. Lo ha fatto con un monologo p ...Travolto dalle critiche dopo il flop senza appello (2,3 milioni di spettatori, share 12,67%) della scorsa settimana del suo Da grande, ieri sera Alessandro Cattelan è tornato in onda su Rai 1 per la s ...